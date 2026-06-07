На Кировоградщине мужчина нанял киллера для бывшей тещи: как его наказали

В Кировоградской области перед судом предстал военнослужащий, который нанял киллера для убийства своей тещи, которую считал виновной в своем разводе с женой. За это он заплатил исполнителю "аванс" в виде 11 тысяч гривен.

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Об этом сообщают пресс-службы Офиса Генерального прокурора и полицейского управления Кировоградской области. Однако сам исполнитель поставил в известность правоохранителей об угрозе жизни женщины.

Что известно

Как установило следствие, мужчина считал свою бывшую тещу виновной в его разводе с женой: он был убежден, что женщина вмешивалась в их семейную жизнь. Вследствие этого военный решил заказать ее убийство.

Сообщается, что он передал "киллеру" фотоснимок потерпевшей, рассказал о том, где она проживает и о маршрутах ее передвижения, а также заплатил ему аванс в размере 11 тыс. грн, дополнительно пообещав, что будет ежемесячно выплачивать деньги после ликвидации цели.

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Однако сам"киллер" взамен сообщил об этом в полицию и в дальнейшем сотрудничал с правоохранителями. В этом году в январе полицейские инсценировали ее убийство, а фотоснимки "трупа" были отправлены заказчику в качестве доказательства.

После этого правоохранители задержали фигуранта, сообщив ему о подозрении по ч. 2 ст. 15, п. 11 и ч. 2 ст. 115 УКУ "Покушение на умышленное заказное убийство". После завершения расследования дело передали в суд. Военнослужащему присудили 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Житомире в отравлении военнослужащего наркотическим веществом подозревают 17-летнюю несовершеннолетнюю. Тело 27-летнего погибшего в четверг, 4 июня, обнаружила владелица квартиры, которую он арендовал, а на месте происшествия правоохранители нашли стакан с остатками порошкообразного вещества и другие вещественные доказательства убийства.

Как сообщал OBOZ.UA, в Амур-Нижнеднепровском суде Днепра избрали меру пресечения задержанному за убийство 11-летнего мальчика ранее судимому рецидивисту. Суд взял его под стражу без права на внесение залога.

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