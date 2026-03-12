На Львовщине будут судить военнослужащего ТЦК, который во время проверки документов избил мужчину: у пострадавшего перелом. Фото

Во Львове перед судом предстанет работник территориального центра комплектования, который избил пожилого местного жителя. Военком ударил мужчину, а другие сотрудники силой втянули человека в служебный автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований. В то же время у пострадавшего установили перелом левого плеча.

Что известно

Как сообщается, в момент проверки документов в одном из районов Львова несколько сотрудников работников ТЦК остановили 56-летнего местного жителя. В результате конфликта один из военкомов сильно ударил мужчину. После этого они удерживали его за руки и силой посадили в служебный автомобиль. В то же время один из работниковне включил имеющийся у него видеорегистратор.

На момент прохождения ВВК, у пострадавшего диагностировали перелом бугристости левого плеча. Травма относится к телесным повреждениям средней степени тяжести.

Работника ТЦК обвиняют в превышении власти военным должностным лицом, повлекшее телесные повреждения средней тяжести (ч. 5 ст. 426-1 УКУ). Ему грозит 12 лет лишения свободы. В Госбюро расследований отмечают безотлагательную реакцию на факты неправомерного применения силы во время мобилизационных мероприятий.

"Бюро уделяет особое внимание случаям, когда вместо предусмотренных законом процедур чиновники используют физическое давление, запугивание или принуждение", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области военнообязанный напал с ножом на группу оповещения территориального центра комплектования и социальной поддержки. В результате инцидента двое военнослужащих получили ранения.

Кроме того, 24 февраля в Кривом Роге сотрудник ТЦК во время проверки документов получил ножевое ранение. Военнослужащего госпитализировали в медицинское учреждение, его состояние удалось стабилизировать.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове мужчина напал с ножом на военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки во время проверки документов. Инцидент произошел в Салтовском районе города во время проведения мобилизационных мероприятий. Правоохранители задержали нападавшего на месте происшествия.

