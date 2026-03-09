На Прикарпатье военнообязанный напал с ножом на группу оповещения ТЦК: есть раненые

На Ивано-Франковщине военнообязанный напал с ножом на группу оповещения территориального центра комплектования и социальной поддержки. В результате инцидента двое военнослужащих получили ранения.

Нападавшего разыскивает полиция. Об этом сообщило Оперативное командование "Запад".

Инцидент произошел в понедельник, 9 марта, около 06:30 утра на территории Брошнев-Осадской поселковой общины Калушского района Ивано-Франковской области.

В это время группа оповещения проводила мероприятия по информированию граждан мобилизационного возраста. В состав группы входили военнослужащие 1-го отдела Калушского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также представитель правоохранительных органов.

Во время проверки у одного из мужчин пытались уточнить военно-учетные документы. По данным ТЦК, в этот момент военнообязанный попытался убежать.

Когда мужчину догнали, он внезапно достал нож и напал на представителей группы оповещения. В результате нападения двое военнослужащих получили ножевые колото-резаные ранения.

Одному из них был нанесен удар в область шеи, другому – в руку и плечо.

Пострадавших военнослужащих доставили в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь. По информации медиков, их жизни и здоровью пока ничего не угрожает.

После нападения мужчина скрылся с места происшествия. Его разыскивают правоохранители.

Отмечается, что нападение на военнослужащих при исполнении ими служебных обязанностей предусматривает уголовную ответственность. В зависимости от тяжести нанесенных повреждений и квалификации преступления, виновным может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет по статьям 114-1 и 350 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 24 февраля в Кривом Роге сотрудник ТЦК во время проверки документов получил ножевое ранение. Военнослужащего госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас его состояние расценивается как стабильное.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове мужчина напал с ножом на военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки во время проверки документов. Инцидент произошел в Салтовском районе города во время проведения мобилизационных мероприятий. Правоохранители задержали нападавшего на месте происшествия.

