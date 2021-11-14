На Львовщине авто вылетело с дороги и перевернулось: один человек погиб, два госпитализированы

Во Львовские области на дороге опрокинулся бус под управлением жителя Хмельнитчины. В результате автопроисшествия погиб один человек, еще двое пострадали.

ДТП произошло около 07:42 в субботу, 13 ноября, в селе Турича Яворивского района. Об этом говорится в Telegram-канале "Оповіщення ЦЗ", который публикует оперативную информацию по вопросам гражданской защиты на территории области.

Отмечается, что 64-летний водитель не справился с управлением Mercedes-Benz Sprinter и выехал за пределы проезжей части.

В результате транспортное средство перевернулось, а от полученных травм на месте происшествия погибла пассажирка.

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Погибшая – женщина 1960 года рождения, жительница города Хмельницкий. Еще два человека из буса, которые получили с травмами разной степени тяжести, были госпитализированы в одну из больниц Львова.

На месте аварии работали правоохранители, ее обстоятельства и детали устанавливаются.

В ГУНП во Львовской области уточнили, что только 12 ноября на автодорогах региона произошло 63 ДТП, в двух из них пострадали два человека.

Всего за десять месяцев 2021 года, по данным Патрульной полиции Украины, на Львовщине произошло 9685 аварий. Из них 1596 – с погибшими и травмированными. В частности, 190 ДТП были смертельными, 2059 – с пострадавшими.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 ноября на трассе Одесса – Мелитополь – Новоазовск полицейский Renault Sandero протаранил Mitsubishi и перекинулся. Во втором авто находились в том числе дети двух-четырех лет, в аварии пострадали пять человек.