На Луганщине обнаружили мертвыми 19-летнего парня и 14-летнююю девушку. Первые детали трагедии

Утром, 18 февраля, в городе Новодружеск Луганской области обнаружили тела 19-летнего парня и 14-летней девушки. В настоящий момент полиция устанавливает обстоятельства гибели молодого человека и несовершеннолетней.

Правоохранители направили тела на проведение судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Луганской области.

Погибших обнаружили возле дома по ул. Грушевского. На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы, эксперты, криминалисты, кинологи, сотрудники ювенальной превенции.

Также отмечается, что установление всех обстоятельств происшествия находится на контроле начальника ГУНП в Луганской области.

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В свою очередь издание "Сегодня" со ссылкой на источники в МВД пишет, что парень и девушка, вероятно, были в отношениях. Также есть предположение, что они спрыгнули с высоты, с этажа подъезда, в котором никто не живет.

Ранее сообщалось, что в Одессе девушка после ссоры с парнем выпрыгнула из окна.

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