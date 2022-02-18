На Луганщине обнаружили мертвыми 19-летнего парня и 14-летнююю девушку. Первые детали трагедии
Утром, 18 февраля, в городе Новодружеск Луганской области обнаружили тела 19-летнего парня и 14-летней девушки. В настоящий момент полиция устанавливает обстоятельства гибели молодого человека и несовершеннолетней.
Правоохранители направили тела на проведение судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Луганской области.
Погибших обнаружили возле дома по ул. Грушевского. На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы, эксперты, криминалисты, кинологи, сотрудники ювенальной превенции.
Также отмечается, что установление всех обстоятельств происшествия находится на контроле начальника ГУНП в Луганской области.
В свою очередь издание "Сегодня" со ссылкой на источники в МВД пишет, что парень и девушка, вероятно, были в отношениях. Также есть предположение, что они спрыгнули с высоты, с этажа подъезда, в котором никто не живет.
Ранее сообщалось, что в Одессе девушка после ссоры с парнем выпрыгнула из окна.
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