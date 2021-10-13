В Одессе девушка открыла в квартире газ и выпрыгнула из окна: жильцов дома пришлось эвакуировать. Видео

Жительница Одессы совершила самоубийство сразу несколькими способами – порезала себе вены, шею, а затем выпрыгнула из окна многоэтажки. До того девушка открыла газ в квартире, из-за чего людей из здания эвакуировали.

События разворачивались в ночь на 13 октября в ЖК "7 небо", что по улице Проезжая, 1-15, сообщили местные Telegram-каналы. В сети также опубликовали кадры, как возле места ЧП собрались авто нескольких экстренных служб (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Девушка перерезала себе ножом вены, горло и выпрыгнула из окна. Перед прыжком она оставила дома открытым газ, из-за чего жителей всего дома пришлось эвакуировать", – говорится в сообщении.

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Раны, которые нанесла себе одесситка, и полученные в результате падения множественные травмы оказались несовместимы с жизнью.

На место съехались медики, полицейские, пожарные и бригада газовой службы. Спасатели оперативно эвакуировали жителей дома, никто из них не пострадал.

Возраст девушки, которая покончила с жизнью, не указывается. Мотивы ее поступка пока тоже неизвестны. Издание "Телеграф" добавляет: соседи умершей одесситки заявили, якобы у нее были проблемы с психикой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области при странных обстоятельствах погиб начальник службы охраны агрофирмы. Тело 59-летнего мужчины нашли в обгоревшей служебном авто Mitsubishi L200.