На кону стояло полмиллиона долларов: в Донецкой области задержали мужчину, который пытался похитить бизнесмена и завладеть его средствами. Фото

Служба безопасности Украины в Донецкой области задержала уголовника-рецидивиста, лидера преступной группировки, которая терроризировала жителей прифронтовой области. Фигурант, в частности, пытался "выбить" из владельца частного медучреждения полмиллиона долларов, а его самого убить и закопать тело в лесополосе за городом.

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О деталях дела сообщили в Telegram Службы безопасности Украины. Отмечается, что для реализации преступления фигурант привлек двух подельников.

По данным следствия, злоумышленники, готовившие нападение на предпринимателя, длительное время следили за ним: изучали распорядок дня, маршруты передвижения и круг близких знакомых. Участники банды должны были похитить потерпевшего и в багажнике авто вывезти за город, где ему подготовили "могилу".

СБУ задержала злоумышленников и их лидера с поличным – когда они попытались похитить пострадавшего возле его дома. В ходе обыска у них обнаружили:

– гранаты Ф-1 и РГД-5, автомат Калашникова, пистолет Макарова;

– балаклавы, лопату, варежки, скотч и стяжки, которые фигуранты подготовили для совершения разбойного нападения и убийства;

– мобильные телефоны с поличным.

Лидеру группировки сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбой, совершенный организованной группой в условиях военного положения. Человек находится под стражей, ему и другим фигурантам преступления грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Киеве СБУ и Нацполиция задержали агента РФ, который после поджогов авто в Киеве получил задачу готовить покушение на украинского офицера. Злоумышленником оказался 20-летний местный житель.

– Также СБУ нейтрализовала в Украине агентурную сеть ФСБ, действовавшую в 6 областях. Злоумышленники готовили ракетно-бомбовые и дроновые удары России по территории нашей страны.

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