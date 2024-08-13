Поджег авто и готовил покушение на украинского офицера: в Киеве задержан агент РФ. Фото и видео

В Киеве СБУ и Нацполиция задержали агента РФ, который после поджогов авто в Киеве получил задачу готовить покушение на украинского офицера. Злоумышленником оказался 20-летний местный житель.

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Об этом сообщили в пресс-службах Службы безопасности Украины, Национальной полиции и Офиса генпрокурора. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

"Служба безопасности и Национальная полиция задержали агента спецслужб РФ, готовившего покушение на военнослужащего одного из подразделений Сил обороны в Киеве. Чтобы убедиться в способности агента выполнить задание, враг сначала дал ему два "тестовых испытания" – поджечь авто украинских защитников", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Офисе генпрокурора, вражеская спецслужба вышла на киевлянина 5 августа в Telegram, когда он искал подработку. Ему предложили за 3 тысячи долларов США поджечь автомобиль военнослужащего ВСУ или других военных формирований, что он и сделал.

После этого фигурант получил новое поручение – установить видеонаблюдение за украинским офицером, на которого, в дальнейшем, враг планировал совершить покушение. СБУ и Нацполиция заблаговременно разоблачили враждебные планы и задержали злоумышленника в собственном доме, когда он готовился к проведению доразведки вблизи "цели" и еще не успел установить камеру.

Во время обысков у задержанного 20-летнего киевлянина была изъята легковоспламеняющаяся смесь, которую он использовал для поджога авто и мобильный телефон с поличным. Ему сообщили о подозрении по факту препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период. Злоумышленник находится под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали в Киеве 16-летнего агента ФСБ, поджигавшего авто Сил обороны. За такую "работу" подростку обещали вознаграждение.

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