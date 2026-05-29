Уже дважды отбывал наказание: в Днепре избрали меру пресечения задержанному за убийство 11-летнего мальчика

Амур-Нижнеднепровский суд Днепра избрал меру пресечения задержанному за убийство 11-летнего мальчика ранее судимому рецидивисту. Суд взял его под стражу без права на внесение залога.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной прокуратуры Валерий Прихожанов. Его слова приводит "Суспільне мовлення".

Как сообщается, заседание проводили в закрытом формате. Прихожанов отметил, что подозреваемый родом из Донецкой области.

"На наш взгляд, не случайность то, что случилось сейчас, к сожалению. Мы оценку будем предоставлять именно этому преступлению и именно этому лицу, которое совершило это преступление, в соответствии с собранными доказательствами и материалами уголовного производства. И опять-таки говоря о том, чтобы лицо понесло именно справедливое наказание за содеянное", — подчеркнул он.

Прихожанов добавил, что фигуранта поместили под стражу на 60 суток без внесения залога.

"Подозреваемый ранее отбывал уже дважды наказание за особо тяжкие преступления, в том числе преступления аналогичные. Вчера только было совершено преступление, и уже на теперь собрано достаточно доказательств для сообщения ему о подозрении и избрания соответствующей меры пресечения. Поэтому позиция прокуратуры будет максимально законная, максимально требовательная и максимально справедливая в отношении подозреваемого и совершенного им данного уголовного преступления", – отметил он.

Прокурор Анна Войнова в свою очередь добавила, что ребенок проживал с матерью, младшей сестрой и бабушкой, отец семьи за границей. По ее словам, семья где-либо на учете не состоит.

"Раньше он не был знаком. Он накануне этих событий с ним познакомился, 26 мая 2026 года. В тот день он уже не вернулся домой, и 27-го было сообщено о том, что ребенок пропал. 27 мая было и убийство, и изнасилование", – сказала она.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепре произошло жуткое убийство несовершеннолетнего ребенка. Удалось установить, что 40-летний мужчина привел мальчика к заброшенному зданию, связал ему руки, задушил и, вероятно, совершил насилие.

