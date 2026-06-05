'Подсыпала наркотик': на Житомирщине девушка убила военного по заказу спецслужб РФ: подробности полиции. Фото

В Житомире в отравлении военнослужащего наркотическим веществом подозревают 17-летнюю несовершеннолетнюю. Тело 27-летнего погибшего в четверг, 4 июня, обнаружила владелица квартиры, которую он арендовал.

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На месте происшествия правоохранители нашли стакан с остатками порошкообразного вещества и другие вещественные доказательства убийства. Об этом сообщила на официальном сайте пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Житомирской области.

Что известно о преступлении

Жительница облцентра вызвала копов в помещение, которое снимал воин Вооруженных сил, днем 4 июня. Именно она нашла квартиранта без признаков жизни.

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На вызов выехали следственно-оперативные группы и оперативные полицейские подразделения, а также сотрудники Службы безопасности Украины.

Тело жертвы правоохранители направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. Из квартиры они изъяли "посуду с остатками порошкообразного вещества и другие вещдоки".

"По предварительным выводам экспертов, причиной смерти стало отравление. Полицейские установили, что к убийству военнослужащего причастна несовершеннолетняя", – рассказали в ГУНП.

Речь идет о 17-летней жительнице Бердичева. Девушку разыскали по месту жительства и задержали в процессуальном порядке.

Следователи установили, что несовершеннолетняя в Telegram-канале общалась с мужчиной, который, вероятно, является представителем спецслужб Российской Федерации. По его указанию в конце мая девушка получила через почтомат посылку с кристаллическим веществом (предварительно, метадоном).

"Куратор дал ей задание встретиться с военнослужащим, указав время и место... Фигурантка согласилась и пошла с новым знакомым в арендованное им помещение. Там она подсыпала к алкоголю заранее подготовленный наркотик, а когда мужчина потерял сознание – ушла", – сообщили в полиции.

Управление СБ Украины в Житомирской области уточнило: девушка искала в Telegram-каналах "быстрые деньги", тогда ее и нашел российский куратор. Сначала для тестирования она "работала" на него как наркокурьер и "закладчица" запрещенного товара.

После проверки готовности выполнять преступные задачи агентке поручили устанавливать контакты с украинскими военными и во время встреч незаметно добавлять в их напитки ядовитые вещества. Именно так она познакомилась с 27-летним погибшим и якобы начала с ним "встречаться".

После убийства злоумышленница пыталась скрыть преступление и инсценировать смерть потерпевшего по естественным причинам. Однако правоохранители установили реальные обстоятельства происшествия.

Досудебное расследование проводится по ч. 1 ст. 115 УКУ (умышленное убийство). По состоянию на 5 июня решался вопрос об объявлении задержанной подозрения в совершении тяжкого преступления и избрании меры пресечения.

Правоохранители добавили, что ранее несовершеннолетняя уже привлекалась к уголовной ответственности за наркопреступления и преступление против общественной безопасности.

Как писал OBOZ.UA, в мае сотрудники СБУ предотвратили теракт в Одессе. Они задержали российского агента, который по заданию вражеских спецслужб пытался убить высокопоставленного чиновника Военно-морских сил ВС Украины.

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