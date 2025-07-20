На Киевщине подростки жестоко избили отца погибшего нацгвардейца: у нападавших оказались родственники в правоохранительных органах. Фото

Недавно на Киевщине произошел шокирующий инцидент. В селе Гребенки жестоко избили отца нацгвардейца Юрия Мартыненко, который погиб семь месяцев назад, 60-летнего Сергея. Впрочем, у нападавших оказались родственники в правоохранительных органах, поэтому дело пытаются "замять".

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Об этом сообщила пользователь Facebook Анна Бабенко. Она призвала к максимальной огласке этой ситуации и прозрачному расследованию этого инцидента.

В частности женщина рассказала, что восьмого июля около 20:00 Сергей Мартыненко вышел на свой огород. В конце участка, на сельском выгоне, громко отдыхала компания малолетних подростков.

"Более десяти человек, среди которых был Орешников Глеб, самый старший из группы. Молодежь громко кричала, мусорила и вела себя вызывающе. Сергей сделал им замечание, однако в ответ получил жестокое нападение", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина "был забит до полусмерти". В результате чего пострадавший в тяжелом состоянии попал в Белоцерковскую городскую больницу №1. Сейчас врачи борются за его жизнь.

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Женщина добавляет, что по приезду полиции оказалось, что некоторые нападавшие имеют родственников в правоохранительных органах, в частности в ювенальной полиции.

"Это вызывает большие опасения относительно объективного расследования инцидента и возможной попытки "спустить дело на тормозах". Но этот случай не может быть замолчан", – отметила автор статьи.

Она подчеркнула, что жестокое избиение отца погибшего героя Украины – это не просто уголовное дело, это удар по моральным основам нашего общества. В частности, привлечение к ответственности всех участников нападения и устранение возможного влияния должностных лиц, которые могут прикрывать преступников.

В заключении женщина добавила, что Украина должна стоять на страже справедливости. И если после трагедии на фронте, семьи героев не могут найти покоя даже у себя дома — это свидетельство глубокого кризиса в системе.

"Те, кто поднял руку на отца погибшего воина, должны понести строжайшую ответственность по закону. Никакие связи или покровители не должны стать щитом для подростков, которые пересекли черту человечности. Просьба к журналистам, общественным активистам и всем неравнодушным – не дайте этому делу потеряться в бюрократическом болоте. Говорите, распространяйте, требуйте правды", – резюмировала свое сообщение женщина.

Стоит добавить, что село, в частности, известно тем, что в 2017 году там произошло разбойное нападение на коттедж. Тогда в помещение ворвались несколько человек, которые связали, а затем избили хозяина дома и его жену. В результате мужчина скончался.

Напомним, что накануне, 19 июля, в Подольском районе Киева водитель легковушки избил отца военного и депутата Киевсовета Александра Погребиского – Игоря. Нарушитель напал на пожилого мужчину, который является инвалидом войны на пешеходном переходе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Гидропарке в Киеве толпа подростков напала на военнослужащего, повалила его на землю и избила. Несовершеннолетние нападавшие были задержаны.

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