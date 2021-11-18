На Киевщине грабители ворвались в дом, владелец жилья открыл стрельбу. Фото, видео и все подробности

Сотрудники Национальной полиции задержали в с. Крюковщина в Киевской области мужчин, которые пытались проникнуть в дом местного предпринимателя с целью ограбления. Владелец дома самостоятельно отразил нападение грабителей, использовав зарегистрированное травматическое оружие, после чего позвонил на линию "102".

Об этом сообщила пресс-служба МВД. Отмечается, что инцидент произошел 16 ноября около 4:30 утра. В частный дом проникли мужчины в балаклавах, которые требовали у хозяйки и ее дочери отдать ценности и сбережения.

Владелец дома, услышав шум, не растерялся и произвел несколько выстрелов в сторону злоумышленников, ранив одного из нападавших в ногу. Нападавшие скрылись в неизвестном направлении, взяв с собой ювелирные украшения.

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Как отметили правоохранители, на вызов прибыли полицейские и кинологи, оперативно начавшие прочесывать территорию. Один из инспекторов вместе со служебной собакой нашли нападавшего, который был ранен. Им оказался 37-летний гражданин Турции. Задержанный рассказал, где искать сообщника. Он тоже иностранец – выходец из Казахстана.

Оба фигуранта задержаны. По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) УКУ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Поиски третьего сообщника продолжаются.

В МВД отметили правильность действий владельца дома, который, использовав зарегистрированное оружие, защитил свой дом и оперативно обратился по номеру 102, что позволило задержать преступников по "горячим следам". Также стражи порядка призвали украинцев устанавливать современные системы безопасности и видеонаблюдения для защиты своего имущества.

В начале ноября в Киевской области задержали вооруженную группу грабителей из Российской Федерации. Они проникали в дома, связывали хозяев и забирали деньги и имущество. В общей сложности злоумышленники похитили 420 тысяч долларов, 250 тысяч евро и 300 тысяч гривен.

Правоохранителям удалось установить личности злоумышленников – двух ранее судимых граждан РФ 43-х и 45 лет. Оказалось, что они нелегально пересекли украинскую границу.

Также в Харьковской области двое мужчин обокрали больную женщину, связав ее и угрожая физическим насилием. Она отдала им 30 тысяч злотых и 500 долларов США, которые собирала для лечения, а также ювелирные изделия. Подозреваемые задержаны, суд избрал им меру пресечения в виде ареста без права внесения залога.

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