На Хмельнитчине водитель сбил супругов пенсионеров, которые переходили дорогу: оба погибли. Фото

На автодороге сообщением Житомир – Черновцы в Хмельницкой области водитель автомобиля Fiat сбил двух пешеходов. Это были супруги пенсионеров, которые переходили дорогу.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло возле села Воробиевка на Дунаевщине около 17:14 в воскресенье, 8 декабря. Об этом сообщили на официальной Facebook-странице полиции Хмельнитчины.

Установлено, что за рулем Fiat находился 69-летний житель города Дунаевцы. Он допустил наезд авто на мужчину и женщину, 75 и 76 лет, которые в это время переходили дорогу.

В результате аварии от полученных травм пешеходы погибли на месте происшествия от полученных травм. По опубликованному полицией фото повреждений автомобиля можно предположить, какой была сила удара для пенсионеров.

По указанному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что повлекло гибель нескольких человек) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения. В деле продолжаются следственные действия.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 ноября в Хмельницком пьяный водитель под действием тяжелых наркотиков убил трех женщин. Его автомобиль BMW на большой скорости въехал в остановку общественного транспорта, где стояли люди. До этого виновника аварии уже по меньшей мере пять раз останавливали за нарушение правил дорожного движения.

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