На Хмельнитчине мужчина устроил перестрелку с полицией, есть раненые: фото

В Хмельницкой области подразделение полиции КОРД провело спецоперацию и задержало мужчину, который открыл огонь по двум полицейским машинам, ранив одного полицейского и гражданского. Злоумышленник выпустил 60 пуль из автомата Калашникова по полицейским и их служебным авто.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. Инцидент произошел 14 сентября около часу ночи в селе Олешин, Хмельницкой общины.

Патрульная полиция остановила автомобиль местного жителя для проверки во время комендантского часа, и оказалось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения – "Драгер" показал 1,27 промилле алкоголя в крови.

Полицейские составили протокол на водителя. После этого мужчина, поскольку он живет неподалеку, ушел домой, якобы для решения вопроса с автомобилем, оставив в машине своего товарища. Однако вернулся уже с автоматом Калашникова и начал стрелять по правоохранителям. Полицейские ответили огнем и вызвали подкрепление.

Стрелец ранил одного полицейского и своего пассажира. Оба госпитализированы, правоохранитель находится в тяжелом состоянии.

Также пострадали две полицейские машины: одна – того экипажа, который остановил водителя, и вторая – приехавшего на помощь спецподразделения. В результате спецоперации бойцы КОРДа задержали нападающего.

Открыто уголовное производство по статье 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь правоохранителя). Спецпрокуратура осуществляет процессуальное руководство, идет осмотр места происшествия.

Как писал OBOZ.UA, 27 августа полиция Волыни сообщила, что ночью в Луцке неизвестный стрелял по военным ТЦК на посту. Для поиска подозреваемого была введена специальная полицейская операция.

Впоследствии стало известно, что 40-летнего фигуранта, стрелявшего из охотничьего ружья в военных ТЦК в Луцке, задержали и изъяли у него оружие. Ему сообщили о подозрении в покушении на убийство военнослужащего. Раненый военный был госпитализирован, его состояние стабильное.

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