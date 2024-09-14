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На Хмельнитчине мужчина устроил перестрелку с полицией, есть раненые: фото

Иванна Шепель
Расследования
2 минуты
399
На Хмельнитчине мужчина устроил перестрелку с полицией, есть раненые: фото

В Хмельницкой области подразделение полиции КОРД провело спецоперацию и задержало мужчину, который открыл огонь по двум полицейским машинам, ранив одного полицейского и гражданского. Злоумышленник выпустил 60 пуль из автомата Калашникова по полицейским и их служебным авто.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. Инцидент произошел 14 сентября около часу ночи в селе Олешин, Хмельницкой общины.

Патрульная полиция остановила автомобиль местного жителя для проверки во время комендантского часа, и оказалось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения – "Драгер" показал 1,27 промилле алкоголя в крови.

Полицейские составили протокол на водителя. После этого мужчина, поскольку он живет неподалеку, ушел домой, якобы для решения вопроса с автомобилем, оставив в машине своего товарища. Однако вернулся уже с автоматом Калашникова и начал стрелять по правоохранителям. Полицейские ответили огнем и вызвали подкрепление.

На Хмельнитчине мужчина устроил перестрелку с полицией, есть раненые: фото

Стрелец ранил одного полицейского и своего пассажира. Оба госпитализированы, правоохранитель находится в тяжелом состоянии.

На Хмельнитчине мужчина устроил перестрелку с полицией, есть раненые: фото

Также пострадали две полицейские машины: одна – того экипажа, который остановил водителя, и вторая – приехавшего на помощь спецподразделения. В результате спецоперации бойцы КОРДа задержали нападающего.

На Хмельнитчине мужчина устроил перестрелку с полицией, есть раненые: фото

Открыто уголовное производство по статье 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь правоохранителя). Спецпрокуратура осуществляет процессуальное руководство, идет осмотр места происшествия.

На Хмельнитчине мужчина устроил перестрелку с полицией, есть раненые: фото

Как писал OBOZ.UA, 27 августа полиция Волыни сообщила, что ночью в Луцке неизвестный стрелял по военным ТЦК на посту. Для поиска подозреваемого была введена специальная полицейская операция.

Впоследствии стало известно, что 40-летнего фигуранта, стрелявшего из охотничьего ружья в военных ТЦК в Луцке, задержали и изъяли у него оружие. Ему сообщили о подозрении в покушении на убийство военнослужащего. Раненый военный был госпитализирован, его состояние стабильное.

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