На Хмельнитчине мужчина с ножом набросился на супругов в магазине: на место вызвали полицию и медиков. Фото

В Каменце-Подольском Хмельницкой области в супермаркете мужчина нанес телесные повреждения супругам, напав на них с ножом. Инцидент произошел 9 марта около 15:45 по улице Героев Небесной Сотни.

Это подтвердила в Facebook пресс-служба Каменец-Подольского районного управления полиции. "32-летний злоумышленник сначала толкнул 25-летнюю женщину, после чего набросился с ножом на нее и мужа", – рассказали копы.

По их информации, между парой и злоумышленником перед этим произошел словесный спор.

Потерпевшие – жители города Каменец-Подольский. Мужчина и женщина получили ранения, медики предоставили им помощь без госпитализации.

Местное интернет-сообщество "Kamianets #PRO" заявило, что у женщины, кроме резаных ран в области головы, груди и рук, также есть серьезные гематомы на теле.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее в Кривом Роге на Днепропетровщине возле школы №32 нашли боевую гранату Ф-1. Боеприпас лежал в посадке.

– Также в Кривом Роге утром 10 марта был найден мертвым 16-летний парень. Несовершеннолетний был повешен в собственном доме. Предварительная причина смерти – самоубийство.

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