В Кривом Роге нашли мертвым 16-летнего подростка: детали трагедии

В Кривом Роге утром 10 марта был найден мертвым 16-летний парень. Несовершеннолетний был повешен в собственном доме, предварительная причина смерти – самоубийство.

Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на правоохранителей. Трагедия произошла в районе Кривого Рога Гданцевка.

Погибший подросток был из благополучной семьи.

Следствие выясняет все детали, тело передали на экспертизу для выяснения точной причины смерти.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце февраля на Киевщине в селе Рудня на территории заброшенного здания обнаружили тело 15-летнего подростка. По предварительной версии, парень совершил самоубийство.

Также сообщалось, что в США покончила с собой 36-летняя актриса фильмов для взрослых, модель и танцовщицаКэгни Линн Картер. Она была успешной и востребованной, но имела психологические проблемы.

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