В Кривом Роге нашли мертвым 16-летнего подростка: детали трагедии
В Кривом Роге утром 10 марта был найден мертвым 16-летний парень. Несовершеннолетний был повешен в собственном доме, предварительная причина смерти – самоубийство.
Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на правоохранителей. Трагедия произошла в районе Кривого Рога Гданцевка.
Погибший подросток был из благополучной семьи.
Следствие выясняет все детали, тело передали на экспертизу для выяснения точной причины смерти.
Как сообщал OBOZ.UA, в конце февраля на Киевщине в селе Рудня на территории заброшенного здания обнаружили тело 15-летнего подростка. По предварительной версии, парень совершил самоубийство.
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