На Хмельнитчине мотоциклист насмерть сбил 11-летнего школьника: детали трагедии. Фото

В Хмельницкой области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста и несовершеннолетнего. В результате полученных травм 11-летний мальчик погиб.

Видео дня

В свою очередь 18-летний мотоциклист покинул место происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Хмельницкой области.

По информации правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие произошло 13 апреля около 13:50 по ул. Центральной в селе Шаровечка Хмельницкого района. Полицейские установили, что 18-летний водитель мотоцикла Loncin JL200-68F допустил столкновение с электросамокатом, на котором двигался 11-летний мальчик. В результате ДТП ребенок от полученных травм скончался на месте.

Водитель мотоцикла покинул место происшествия, но полицейские оперативно его разыскали и задержали. Транспортное средство с характерными для ДТП повреждениями изъяли.

По данному факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Хмельницкой области открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины и устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрании ему меры пресечения.

По информации пабликов, местные жители раньше видели этого мотоциклиста, он ездил с превышением скорости и выполнял опасные маневры. Также известно, что у виновника ДТП диагностировали перелом руки.

Напомним, 10 апреля во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Mercedes Sprinter и ГАЗель. В результате аварии 7 человек получили ранения.

Ранее стало известно, что во Львовской области столкнулись микроавтобус и автовоз. В результате столкновения погибли два человека, есть пострадавшие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!