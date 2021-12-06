На Херсонщине мужчина во время охоты ранил 14-летнего племенника: появились данные о состоянии подростка

В Херсонской области 28-летний мужчина ранил из ружья племянника-подростка во время охоты на дикую птицу. Парня доставили в реанимацию с огнестрельным ранением левой части лица.

Событие произошло еще в минувшую субботу, 4 июня. О нем сообщили на Facebook-странице полиции Херсонской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам начальника территориального подразделения полиции по пгт Каланчак Юрия Прядко, о трагическом случае правоохранителей известили медработники. Раненого 14-летнего парня сначала госпитализировали в больницу Скадовска, а затем перевезли в детскую облбольницу, где прооперировали.

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Подросток уже пришел в себя. Правоохранителям он признался, что его ранил дядя.

Оказалось, что тот во время засады увидел влетевшую утку, направил ружье в ее сторону, стал сопровождать под прицелом по направлению лета и произвел выстрел. Именно в это время на линии огня оказался несовершеннолетний, в итоге получивший несколько дробей в лицо.

По указанному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 128 Уголовного кодекса Украины "Неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение" и ст. 264 УКУ "Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов".

Установлено, что взрослый во время охоты находился в трезвом состоянии, а его оружие официально зарегистрировано. Правда, на время досудебного расследования ружье у него изъяли и направили на исследование. Полиция устанавливает все детали произошедшего.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 декабря на Николаевщине мужчина во время охоты застрелил своего знакомого. В частности, погиб 44-летний подполковник Александр Жолудь.