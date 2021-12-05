В Николаевской области на охоте смертельно ранили мужчину: погибший оказался экс-заместителем облвоенкома. Фото

В Николаевской области во время охоты мужчина застрелил своего товарища. 44-летним погибшим оказался экс-заместитель главы территориального центра комплектования и соцподдержки подполковник Александр Жолудь.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, инцидент произошел 4 декабря. В этот день компания приехала на охоту на общевойсковой полигон "Широкий лан". Мужчины даже не успели приступить к охоте, как в руках у одного из них выстрелило ружье.

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В тот момент погибший находился рядом. Дробь попала ему в грудь с расстояния в один метр.

Издание "Преступности.нет" выяснило, что стрелявшего зовут Василий Рогоза, он возглавляет батальон теробороны Центрального РТЦК. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы по 115 статье Уголовного кодекса "Умышленное убийство".

Погибший Александр Жолудь последние несколько лет занимал должность замначальника Николаевского областного военного комиссара по работе с личным составом. Месяц назад он вышел на пенсию. До войны мужчина занимался воспитательной работой украинских миротворческих сил в Косово. Также служил в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

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