На Харьковщине задержали водителя, который насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

В Харьковской области водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места происшествия. Тело 43-летней умершей обнаружили правоохранители. Впоследствии виновника аварии удалось задержать.

О смертельном ДТП сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области, оно произошло в понедельник, 13 декабря, в городе Купянске.

Автомобиль с места аварии, как ее владелец, исчезли. Личность злоумышленника удалось установить в течение суток. Им оказался 33-летний житель Купянского района. Он прятался у родственницы после совершения аварии. Она проживает в 30 километрах от города.

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Там он спрятал машину. По предварительным данным в момент аварии мужчина был трезвым.

Как добавили в пресс-службе, его задержали и открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины, мужчине может грозить от трех до восьми лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Согласно официальной статистике Национальной полиции, за октябрь 2021 года в Украине произошло 16599 ДТП. В них погибли 340 человек и 2615 травмированы.

За 10 месяцев 2021 года в стране произошло 154 480 ДТП, повлекших гибель 2592 человек, травмировались в этих авариях 24 905 человек.

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