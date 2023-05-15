На Харьковщине задержали двух информаторов РФ, которые собирали данные о контрнаступлении ВСУ. Фото

В Волчанске Харьковской области поймали двух российских информаторов, которые искали для оккупантов информацию об украинском контрнаступлении. Это знакомые между собой мужчина и женщина, жители города.

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Служба безопасности Украины установила местонахождение преступников и задержала их. Злоумышленники уже находятся под стражей, сообщила пресс-служба СБУ на официальном сайте 15 мая.

Помощники агрессора скрыто собирали данные о местах базирования и перемещения Сил обороны в приграничном районе. Также они фиксировали последствия российских ракетно-артиллерийских обстрелов.

"Разведданные требовались оккупантам для планирования и подготовки повторных воздушных ударов по украинским объектам", – отметили в СБУ.

У задержанных провели обыски, изъяли мобильные телефоны, которые использовались для переписки с россиянами.

Расследование касается ч. 3 ст. 114-2 УК Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Добавим, что Волчанск российские захватчики заняли еще 24 февраля 2022 года. Город был освобожден Силами обороны нашей страны 11 сентября 2022-го в ходе контрнаступления.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Киеве правоохранители разоблачили двух "частных детективов", сбывавших информацию с ограниченным доступом, хранившуюся в государственных базах данных. Стоимость их "услуг" составляла от 800 до 2 600 долларов США.

– СБУ также поймала двух преступников, которые работали на врага и корректировали ракетные удары ВС РФ по Краматорску Донецкой области. Агентов оккупантов задержали во время выполнения ими вражеской задачи.

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