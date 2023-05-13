В Киеве задержали "частных детективов": сбывали информацию с ограниченным доступом из государственных баз данных. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили двух "частных детективов", сбывавших информацию с ограниченным доступом, хранившуюся в государственных базах данных. Стоимость их "услуг" составляла от 800 до 2,6 тыс. долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

"По данным следствия, бывший сотрудник правоохранительного органа вместе со знакомым создали так называемое частное детективное агентство. Они предлагали широкий спектр юридических услуг, а также сбор конфиденциальной информации о человеке – номера мобильных телефонов и автомобилей, паспортные данные, номера банковских счетов лица, данные по пересечения государственной границы и другое", – рассказали в прокуратуре.

По словам правоохранителей, стоимость услуг "детективов" составляла от 800 до 2,6 тыс. долларов США. Это зависело от заказанного объема информации, получаемой с закрытых баз государственных органов. Злоумышленников задержали в Киеве во время получения второй части средств и передачи данных о гражданине "заказчику".

По факту несанкционированного сбыта информации с ограниченным доступом, хранящейся в автоматизированных системах, возбуждено уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киева разоблачили группу осужденных мужчин, которые могут быть причастны к мошенничеству. Злоумышленники, находясь в местах лишения свободы, представляясь военнослужащими ВСУ, "продали" гражданам несуществующие товары почти на 600 тыс. грн.

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