СБУ задержала двух вражеских информаторов, которые "наводили" ракеты на локации ВСУ в Краматорске. Фото

Служба безопасности Украины поймала двух преступников, которые работали на врага и корректировали ракетные удары ВС РФ по Краматорску Донецкой области. Агентов оккупантов задержали во время выполнения ими вражеской задачи.

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Об успешных операциях, проведенных во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Донетчины, пресс-служба СБУ сообщила в Telegram-канале 12 мая. Злоумышленниками оказались двое жителей Краматорска, которые передавали захватчикам локации Сил обороны на территории региона.

Особое внимание злоумышленники обращали на места базирования и маршруты перемещения подразделений ВСУ и Госпогранслужбы на Бахмутском направлении.

Один из задержанных собирал и передавал разведданные своему сообщнику, который является администратором пророссийской группы в Telegram и был "на связи" с боевиком оккупационной группировки РФ на востоке Украины.

Противник собирал информацию, чтобы совершать прицельные ракетные атаки по Краматорскому району.

Дома у предателей провели обыски. Изъяты мобильные телефоны, которые мужчины использовали для коммуникации с агрессором.

Одному из задержанных сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения).

Расследование касательно второго фигуранта – администратора прокремлевской интернет-группы – касается ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Суд поместил подозреваемых под стражу. "Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", – написала пресс-служба СБУ.

Как писал OBOZREVATEL:

– Украинский предатель-коллаборант получил 8 лет тюрьмы за то, что пошел на сотрудничество с захватчиками и охранял российскую пыточную в Херсоне, когда город был временно оккупирован. Он является бывшим должностным лицом украинского государственного учреждения "Северная исправительная колония (№90)".

– Ранее в Украине к 15 годам заключения был приговорен агент военной разведки РФ, который передавал агрессору информацию о Силах обороны. Злоумышленником оказался житель Винниччины – военный еще советской армии, который уволился в начале 90-х.

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