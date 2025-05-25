На Харьковщине в ужасном ДТП погибли женщина и 3-летняя девочка: виновник покончил жизнь самоубийством. Фото

Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло днем 25 мая на автодороге Харьков-Ахтырка, вблизи села Крупчино Богодуховского района Харьковской области. Около 14:40 на трассе столкнулись три транспортных средства, в результате чего погибли двое пассажиров, среди которых – малолетний ребенок.

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По предварительной информации полиции Харьковщины, водитель автомобиля Hyundai Tucson, совершая обгон, выехал на встречную полосу движения, где не справился с управлением. Это привело к касательному столкновению с попутным Fiat Tipo, после чего Hyundai лоб в лоб врезался в грузовик Renault Magnum с полуприцепом, который ехал навстречу.

Наибольшие повреждения получил именно Hyundai. На месте трагедии погибли двое пассажиров автомобиля - 45-летняя женщина и ее трехлетняя дочь. Медики, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть пострадавших. Спасти их не удалось.

По словам правоохранителей, после аварии 52-летний водитель Hyundai Tucson оказался в состоянии глубокого шока. Вскоре после столкновения он покончил с собой. Подробности инцидента не разглашаются по этическим соображениям.

Водители других транспортных средств, задействованных в ДТП, серьезных телесных повреждений не получили, однако пережили сильное эмоциональное потрясение. Им оказывают необходимую психологическую помощь.

На месте аварии работали следственно-оперативная группа, спасатели и медики. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель людей (статья 286 УК Украины).

Напомним, ранее стало известно, что в Украину экстрадировали злоумышленника, который совершил на Киевщине ДТП с тремя пострадавшими и сбежал за границу.

Также сообщалось, что на Николаевщине столкнулись две легковушки и грузовик. В результате столкновения возник пожар. Погибло два человека и трое пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове КАМАЗ съехал на обочину, наехал на электроопору и сбил женщину-пешехода. Пострадавшую доставили в больницу, полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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