В Харькове на женщину на обочине наехал КАМАЗ: пострадавшую доставили в больницу. Фото

В Харькове КАМАЗ съехал на обочину, наехал на электроопору и сбил женщину-пешехода. Пострадавшую доставили в больницу, полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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Об этом в субботу, 12 апреля, сообщила пресс-служба полиции Харьковщины. Также было опубликовано фото с места аварии.

Инцидент произошел 11 апреля около 16:40 на проспекте Героев Харькова, рассказали правоохранители.

Водитель автомобиля КАМАЗ съехал на обочину, совершил наезд на электроопору и 41-летнюю женщину-пешехода.

С травмами пострадавшую доставили в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Виновному грозит от трех до восьми лет тюрьмы с возможным лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Обстоятельства аварии устанавливаются, говорится в сообщении полиции.

По данным Патрульной полиции, за январь и февраль 2025 года на подконтрольной территории Украины произошло 3 092 ДТП с погибшими или травмированными (за аналогичный период 2024 года – 2 829).

Вследствие этих аварий погибли 406 человек (за аналогичный период 2024 года – 361), еще 3 793 человека травмированы (за аналогичный период 2024 года – 3 658).

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