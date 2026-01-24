На Харьковщине в ДТП погиб 2-месячный младенец, мать и еще один ребенок травмированы: фото с места

Утром 24 января на Харьковщине произошло смертельное ДТП. Водитель Mitsubishi Lancerне справился с управлением, в результате чего автомобиль слетел с дороги и перевернулся.

Погиб двухмесячный младенец, женщина и еще один маленький ребенок, находившиеся в авто, получили травмы. Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Что известно

По данным полиции, авария произошла 24 января около 07:15 на автодороге Берестин – Полтава вблизи Берестина.

Предварительно установлено, что 26-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало на обочину и перевернулось.

В салоне автомобиля в момент аварии находилась женщина с двумя детьми. Взрослая пассажирка и 4-летний ребенок получили ранения. Младший же ребенок, 2-месячный младенец, от полученных травм погиб на месте.

О состоянии водителя в полиции не сообщили ничего.

На месте аварии работали следственно-оперативная группа полиции и сотрудники экстренных служб.

"По данному факту следователем внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются", – отметили в полиции региона.

