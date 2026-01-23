Авто вылетело на встречную: в Одесской области в ДТП пострадали дети. Фото

На трассе Одесса – Рени произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали дети. Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с другим транспортным средством.

Всех травмированных доставили в больницу, правоохранители выясняют обстоятельства аварии. Об этом сообщила Национальная полиция.

Авария произошла утром на автодороге Одесса – Рени между населенными пунктами Катлабуг и Кирнички.

По предварительным данным, 38-летняя водитель автомобиля BMW во время обгона выехала на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем Volkswagen, которым управлял 48-летний мужчина.

В результате ДТП в медицинское учреждение доставили водителя BMW, а также семью водителя Volkswagen — его 46-летнюю жену и двух детей в возрасте 7 и 10 лет.

Обоих водителей будут проверять на состояние алкогольного опьянения.

Сейчас следственно-оперативная группа полиции работает на месте происшествия и устанавливает все обстоятельства аварии. После завершения проверки инцидента будет предоставлена соответствующая правовая квалификация. Движение транспорта на этом участке дороги не затруднено.

