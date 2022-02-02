На Харьковщине такси вылетело с моста и перевернулось: есть пострадавшие. Фото

Во вторник, 1 февраля, в Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием такси. В результате аварии пострадал водитель транспортного средства и два пассажира.

ДТП произошло в селе Новая Ивановка Лозовского района, информация о происшествии поступила в полицию в 23:46. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительным данным, 45-летний таксист вез троих пассажиров из Харькова в село Доброволье Лозовского района. Двигаясь по улице Центральной в селе Новая Ивановка, водитель не выбрал безопасную скорость движения, слетел с моста и перевернулся.

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Информация о событии зарегистрирована в журнале единого учета. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области автомобили КIA Optima и Toyota Camry столкнулись на участке трассы Киев – Харьков – Довжанский. Предварительно 34-летний водитель KIA, двигавшийся со стороны Дергачей в направлении Белгородского шоссе, допустил выезд на встречную полосу движения, где протаранил такси службы "30-40". В результате ДТП погибли оба водителя и женщина, которая находилась на пассажирском сиденье такси. Погибшими в такси оказались супруги, двое их детей выжили.

Виновник аварии неоднократно попадался на нарушении правил дорожного движения. В частности, трижды он был замечен за рулем в состоянии опьянения, а также ездил без документов, превышал скорость и выезжал на встречную полосу движения.

Стоит отметить, что за ноябрь в Украине ДТП чаще происходили из-за нарушений правил маневрирования и превышения скорости - 6756 и 3519 аварий соответственно. Также более 3 тысяч аварий случилось из-за несоблюдения дистанции, почти 1200 в связи с нарушение правила проезда перекреста. Также 451 ДТП произошло в результате езды в состоянии опьянения.

Больше всего ДТП в ноябре произошло в Киеве и Киевской области – 4145 и 1470 аварий соответственно. В столице за месяц в дорожно-транспортных происшествиях погибло 12 человек.

P.S. OBOZREVATEL постоянно пишет о дорожно-транспортных происшествиях, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. На дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Идет война на дорогах. Не оставайтесь равнодушными – ситуацию нужно менять!