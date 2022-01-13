Девять раз попадался на нарушении ПДД: новые детали о виновнике смертельного ДТП на Харьковщине

Виновник дорожно-транспортного происшествия в Харьковской области, в котором погибли трое взрослых и пострадали два ребенка, неоднократно попадался на нарушении Правил дорожного движения. В частности, трижды онбыл замечен за рулем в состоянии опьянения, а также ездил без документов, превышал скорость и выезжал на встречную полосу движения.

Несмотря на множество фактов нарушения ПДД, мужчина продолжал ездить за рулем, что, как выяснилось, не запрещал ему закон. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Харьковской области Дмитрия Чубенко сообщает издание Новини.LIVE Kharkiv.

Как рассказали в областной прокуратуре, несмотря на злостное нарушение Правил дорожного движения, мужчину не могли лишить права управлять транспортным средством до решения суда. Спикер прокуратуры подчеркнул, что последний раз на водителя составляли протокол осенью 2021 года по ч. 1 ст. 44 КУоАП (незаконное производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта в небольших количествах).

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Кроме этого, он попадался правоохранителям и на других нарушениях ПДД. Всего таких фактов было зарегистрировано девять. Чубенко рассказал, что полиция передала админпротоколы о вождении в состоянии опьянения в суд.

"По закону водитель имеет право управлять автомобилем до принятия судом решения о привлечении его к ответственности. И даже после решения районного суда о виновности водителя, он имеет право подать апелляцию и до решения апелляционного суда имеет право управлять авто", – говорит спикер прокуратуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, на виновника смертельного ДТП в Харьковского области три административных протокола были составлены в течение прошедшей осени. Примечательно, что ни один из админпротоколов не был рассмотрен в суде.

Напомним, автомобили КIA Optima и Toyota Camry столкнулись на участке трассы Киев – Харьков – Довжанский. Предварительно, 34-летний водитель KIA допустил выезд на встречную полосу движения, где протаранил такси службы "30-40".

В результате ДТП погибли оба водителя и женщина, находившаяся на пассажирском сиденье второго авто – такси. Также пострадали двое маленьких детей – сейчас врачи борются за их жизни.

Также стало известно, что попечительство над двумя 3-летними детьми, родители которых погибли в ДТП на кольцевой дороге в Харькове 12 января, оформят на себя их родственники. Сейчас мальчик и девочка находятся в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

Стоит отметить, что за ноябрь в Украине ДТП чаще происходили из-за нарушений правил маневрирования и превышения скорости - 6756 и 3519 аварий соответственно. Также более 3 тысяч аварий случилось из-за несоблюдения дистанции, почти 1200 в связи с нарушение правила проезда перекреста. Также 451 ДТП произошло в результате езды в состоянии опьянения.

Больше всего ДТП в ноябре произошло в Киеве и Киевской области – 4145 и 1470 аварий соответственно. В столице за месяц в дорожно-транспортных происшествиях погибло 12 человек.

P.S. OBOZREVATEL постоянно пишет о дорожно-транспортных происшествиях, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. На дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Идет война на дорогах. Не оставайтесь равнодушными – ситуацию нужно менять!