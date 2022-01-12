На Харьковщине столкнулись КIA и Toyota: погибли три человека, двое детей пострадали

На кольцевой дороге в Харьковской области утром 12 января столкнулись автомобили марок КIA Optima и Toyota Camry. В результате ДТП погибли оба водителя и женщина, находившаяся на пассажирском сиденье второго авто – такси. Также пострадали двое детей.

Авария произошла около 08:30 вблизи села Черкасская Лозовая Дергачевского района. Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников, в ГУНП в регионе уточнили детали о жертвах (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что автомобили столкнулись на участке трассы Киев – Харьков – Довжанский. Предварительно, именно 34-летний водитель KIA, двигавшийся со стороны Дергачев в направлении Белгородского шоссе, допустил выезд на встречную полосу движения, где протаранил такси.

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Toyota Camry направлялась навстречу по своей полосе движения. За ее рулем находился 31-летний мужчина, который вез женщину с двумя детьми.

Оба водителя и пассажирка такси погибли на месте. Их тела из поврежденных авто доставали с помощью спецсредств спасатели.

Малолетние дети – мальчик и девочка двух-трех лет, находившиеся в Toyota Camry, получили травмы средней тяжести, их госпитализировали в 4-ю больницу скорой и неотложной помощи Харькова.

"Двое детей – мальчик и девочка – госпитализированы. Два-три года им. Погибшие – взрослые. Женщина и двое мужчин", – цитирует Telegram-канал ВЕХА слова руководителя Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашты.

В местных Telegram-каналах уточняют, что один из автомобилей из службы такси "30-40". В результате столкновения авто "влетело в отбойник и повисло", что видно на фото.

По информации управления ГСЧС в области, по вызову на место ДТП прибыли спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения и двух спасательных частей, учебное подразделение Нацуниверситета гражданской защиты на аварийно-спасательных автомобилях САРМ-Л и спасатели 32-й государственной пожарно-спасательной части на пожарной автоцистерне.

Там также работали несколько бригад скорой помощи и правоохранители. Все обстоятельства и причины смертельного ДТП выясняются.

Информация об автопроисшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

По данным Патрульной полиции Украины, только с января по ноябрь 2021 года на дорогах Харьковщины произошло 11 226 аварий, в том числе 1428 с погибшими и/или травмированными. Эти ДТП унесли жизни 192 людей, еще 1620 человек пострадали.

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