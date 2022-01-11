В ДТП в Мелитополе погиб полицейский с женой: у пары остался 7-летний сын. Фото

В страшном ДТП в Мелитополе погиб 36-летний инспектор отдела реагирования патрульной полиции Иван Елисеев с 31-летней супругой. По неизвестной пока причине водитель Chevrolet Cruze слетел с дороги и врезался в дерево.

Об этом сообщается на сайте полиции Запорожской области. У пары остался 7-летний сын (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В день ДТПЕлисеев находился вне службы. Удар был такой силы, что машина превратилась в груду металла – искореженное авто буквально скрутило вокруг дерева.

Сейчас выясняется скорость, с которой автомобиль передвигался по главному проспекту города, а также то, был ли полицейский в состоянии алкогольного опьянения.

Видео дня

Происшествием занимается Государственное бюро расследований. Открыто уголовное производство по статье 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами с гибелью нескольких лиц) УК Украины.

Иван Елисеев работал в органах МВД с 2005 года, в Национальной полиции – с ноября 2015 года. С января 2021-го капитан полиции проходил службу в должности инспектора отдела реагирования патрульной полиции Мелитопольского районного управления.

Он достойно выполнял свои обязанности и не имел дисциплинарных взысканий.

Напомним, спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали тела погибших из автомобиля.

Согласно официальной статистике патрульной полиции, за 11 месяцев 2021 года в Украине произошла почти 171 тысяча аварий, в которых погибли более 2,9 тысячи человек, еще 27 тысяч получили травмы.

В ноябре 2021 года в Украине ДТП чаще всего происходили из-за нарушений правил маневрирования и превышения скорости – 6756 и 3519 аварий соответственно. Также более 3 тыс. аварий случилось из-за несоблюдения дистанции.

Больше всего ДТП в ноябре произошло в Киеве и Киевской области – 4145 и 1470 аварий соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 января в Хмельницкой области, близ села Слободка-Кульчиевецкая Каменец-Подольского района произошла смертельная авария с участием грузового автомобиля. Он съехал в кювет и опрокинулся на пешехода;

10 января в Киевской области автомобиль Hyundai на скорости въехал в электроопору. В результате ДТП пострадали две 16-летние пассажирки машины.