В Мелитополе машину разорвало на части в ДТП, погибли два человека. Фото и видео
Утром 11 января в Мелитополе Запорожской области автомобиль въехал в дерево на высокой скорости. В результате аварии машину практически разорвало пополам, два человека погибли.
О ДТП сообщил Telegram-канал "Риа-Мелитополь". Отмечается, что оно произошло в районе остановки "Черный гастроном" на улице Богдана Хмельницкого. Тела погибших мужчины и женщины разбросало по дороге.
На данный момент место аварии оцеплено, работает полиция. Другие подробности пока не сообщаются.
Согласно официальной статистике патрульной полиции, за 11 месяцев 2021 года в Украине произошла почти 171 тысяча аварий, в которых погибли более 2,9 тысячи человек, еще 27 тысяч получили травмы.
В ноябре 2021 года в Украине ДТП чаще всего происходили из-за нарушений правил маневрирования и превышения скорости – 6756 и 3519 аварий соответственно. Также более 3 тыс. аварий случилось из-за несоблюдения дистанции.
Больше всего ДТП в ноябре произошло в Киеве и Киевской области – 4145 и 1470 аварий соответственно.
Напомним, 9 января во Львовской области легковой автомобиль столкнулся с автобусом. В результате пострадали семь человек, среди них 9-летний мальчик. Причиной аварии стало то, что водитель "Mazda" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом БАЗ. Виновнику ДТП грозит до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 января в Хмельницкой области, близ села Слободка-Кульчиевецкая Каменец-Подольского района произошла смертельная авария с участием грузового автомобиля. Он съехал в кювет и опрокинулся на пешехода;
10 января в Киевской области автомобиль Hyundai на скорости въехал в электроопору. В результате ДТП пострадали две 16-летние пассажирки машины.