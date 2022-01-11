В Мелитополе машину разорвало на части в ДТП, погибли два человека. Фото и видео

Утром 11 января в Мелитополе Запорожской области автомобиль въехал в дерево на высокой скорости. В результате аварии машину практически разорвало пополам, два человека погибли.

О ДТП сообщил Telegram-канал "Риа-Мелитополь". Отмечается, что оно произошло в районе остановки "Черный гастроном" на улице Богдана Хмельницкого. Тела погибших мужчины и женщины разбросало по дороге.

На данный момент место аварии оцеплено, работает полиция. Другие подробности пока не сообщаются.

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Согласно официальной статистике патрульной полиции, за 11 месяцев 2021 года в Украине произошла почти 171 тысяча аварий, в которых погибли более 2,9 тысячи человек, еще 27 тысяч получили травмы.

В ноябре 2021 года в Украине ДТП чаще всего происходили из-за нарушений правил маневрирования и превышения скорости – 6756 и 3519 аварий соответственно. Также более 3 тыс. аварий случилось из-за несоблюдения дистанции.

Больше всего ДТП в ноябре произошло в Киеве и Киевской области – 4145 и 1470 аварий соответственно.

Напомним, 9 января во Львовской области легковой автомобиль столкнулся с автобусом. В результате пострадали семь человек, среди них 9-летний мальчик. Причиной аварии стало то, что водитель "Mazda" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом БАЗ. Виновнику ДТП грозит до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

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