На Харьковщине грузовик столкнулся с легковушкой: среди пострадавших – дети. Фото

На Харьковщине вблизи Лозовой 23 июля произошло смертельное ДТП. Столкнулись грузовик MAN и легковушка ВАЗ 21099.

Видео дня

На месте аварии погиб мужчина, пострадали четыре человека, из них двое детей: двое пострадавших, женщина и ребенок, впоследствии скончались в больнице. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, спасатели которого оказывали помощь в ликвидации последствий ДТП.

Около 11 часов дня 23 июля на линию 101 поступило сообщение о летальном ДТП в селе Екатериновка Лозовской территориальной громады Харьковской области.

"Столкнулись грузовик MAN и легковушка ВАЗ 21099. На место происшествия были направлены спасателей из города Лозовая. Сотрудники ГСЧС с помощью специнструментов деблокировали из истерзанного автомобиля травмированную женщину и тело погибшего мужчины. В общей сложности в результате ДТП один человек погиб, 2 маленьких детей (мальчики 2019 и 2022 годов рождения)", – говорится в сообщении.

На месте погиб 42-летний пассажир легковушки, добавили в полиции Харьковщины.

Пострадавших доставили в больницу в Лозовой. Там по состоянию на 14 часов двое из них умерли: медики не смогли спасти женщину 1989 года рождения и ее пятилетнего сына. Малыш умер в 12:40, впоследствии остановилось и сердце его мамы.

Еще двое пострадавших, мужчина 1986 года рождения и родившийся в 2022 году мальчик, находятся в тяжелом состоянии.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее в этот же день стало известно, что под Киевом водитель Mercedes сбил насмерть пешехода. Авария произошла на нерегулируемом переходе. Потерпевший скончался в больнице.

Всего только в Киевской области с 1 января по 30 июня правоохранители зафиксировали 860 ДТП с пострадавшими. В результате этих аварий за полгода на дорогах региона погибли более 80 человек.