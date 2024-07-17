Погибло более 80 человек: статистика ДТП с пострадавшими на территории Киевщины за полгода

В Киевской области с 1 января по 30 июня правоохранители зафиксировали 860 ДТП с пострадавшими. В результате этих аварий за полгода на дорогах региона погибли более 80 человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. Чаще всего причиной смертельных приключений является превышение скорости движения.

"Аварийность в цифрах: статистика ДТП с пострадавшими в Киевской области за первое полугодие этого года. С 1 января по 30 июня 2024 года на территории Киевской области было зафиксировано 860 ДТП с пострадавшими, в которых 1103 человека получили повреждения, а 83 – погибли", – говорится в сообщении.

Как уточнили в патрульной полиции, основными причинами аварий за этот период являются:

превышение безопасной скорости движения (220 ДТП с потерпевшими);

нарушение правил маневрирования (167 ДТП с потерпевшими);

нарушение правил проезда перекрестков (63 ДТП с потерпевшими);

несоблюдение дистанции (61 ДТП с потерпевшими);

управление транспортным средством в состоянии опьянения (41 ДТП с потерпевшими);

превышение установленной скорости движения (30 ДТП с потерпевшими);

нарушение правил проезда пешеходных переходов (29 ДТП с потерпевшими).

Напомним, в Обуховском районе Киевской области пьяный водитель на скорости не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась и зацепила 15-летнюю девочку. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева в среду, 17 июля, произошла авария с участием легковушки и маршрутки. На место происшествия приехало несколько машин скорой помощи и правоохранители, образовалась пробка.

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