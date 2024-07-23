Под Киевом водитель Mercedes сбил насмерть пешехода: подробности ДТП

В Броварах Киевской области водитель Mercedes на нерегулируемом перекрестке сбил пешехода. Пострадавшего срочно госпитализировали в больницу, однако, к сожалению, он скончался.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства аварии установят следователи.

"Авария произошла 22 июля, около 22:00 на улице Киевской города Бровары. Предварительно известно, что 62-летний водитель Mercedes, двигаясь в направлении столицы, на нерегулируемом перекрестке совершил наезд на пешехода. С места происшествия 53-летний пострадавший госпитализирован в больницу, где он, к сожалению, умер", – рассказали в пресс-службе.

По факту аварии, в результате которой погиб пешеход, открыто уголовное производство (часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в Киевской области с 1 января по 30 июня правоохранители зафиксировали 860 ДТП с пострадавшими. В результате этих аварий за полгода на дорогах региона погибли более 80 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе столицы в понедельник, 22 июля, произошла авария, в результате которой перевернулся автомобиль Citroen. Чтобы ликвидировать последствия ДТП, на место вызвали спасателей.

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