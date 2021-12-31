На Харьковщине 'Дед Мороз' торговал наркотиками в сети: полицейские изъяли 'товар' на 250 тыс. гривен. Фото

В Харьковской области разоблачили 29-летнего торговца наркотиками, который орудовал под псевдонимом "Дед Мороз". Его задержали при сбыте незаконных веществ.

Об этом сообщили в пятницу, 31 декабря, в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. Как рассказали правоохранители, во время задержания мужчина пытался продать 5 грамм наркотика.

Всего во время проведения обыска в помещении задержанного там нашли более килограмма наркотического средства PVP. Стоимость незаконного вещества на "черном рынке" составляет около 250 тысяч гривен.

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Кроме того, правоохранители изъяли кухонные весы, полиэтиленовые ленты и принадлежности для фасовки наркотических веществ. А в ходе эксперимента, проведенного следователями, нарушитель показал места, где спрятал наркотические средства. Там было изъято более 40 закладок. В настоящее время продолжаются мероприятия по изъятию вещественных доказательств.

Расследование в отношении мужчины проводили следователи Чугуевского районного управления полиции. Они установили, что ему 29 лет, и живет он в Чугуевском районе. Наркотики злоумышленник продавал в сети Интернет.

Уголовное производство полицейские открыли по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Мужчину уже задержали и сообщили о подозрении. Ему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Наркотические средства направлены на экспертное исследование, а досудебное расследование дела продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители задержали злоумышленников, продававших наркотические средства через мессенджер Telegram. Во время обысков у них нашли и изъяли 6 кг наркотиков и 5 тыс. таблеток экстази.