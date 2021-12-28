В Киеве задержали наркодилеров, которые вели торговлю в Telegram: изъят "товар" на 2 млн грн. Фото

В Киеве правоохранители задержали злоумышленников, которые продавали наркотические средства через мессенджер Telegram. Во время обысков у них нашли и изъяли 6 кг наркотиков и 5 тыс. таблеток "экстази".

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Два человека длительное время занимались сбытом наркотических средств на территории города Киева через мессенджер Telegram. В ходе проведения обысков в автомобиле и по месту жительства задержанных было изъято 6 кг разных видов наркотиков, 5тысяч таблеток экстази и Xanax, а также1120 марок "LSD" разных видов", – рассказали в пресс-службе.

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В прокуратуре уточнили, что стоимость изъятых наркотиков оценивается примерно в 2 миллиона гривен.

Злоумышленникам сообщили о подозрении в незаконном производстве и продаже наркотических средств и психотропов, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Изъятые наркотические вещества направлены на экспертизу. Задержанным грозит до десяти лет с конфискацией имущества.

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