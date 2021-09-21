На Донетчине задержали экс-главу поселка, заказавшего убийство бизнесмена. Фото

В Константиновке задержали бывшего главу одного из поселков по подозрению в заказе убийства бизнесмена. Суд отправил 55-летнего мужчину и посредника под стражу.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Донецкой области. В ведомстве отметили, что экс-чиновник хотел избавиться от конкурента из-за ревности к знакомой. В то же время версия Службы безопасности отличается – там уточняют, что мотивом стал бизнес-конфликт (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По данным следствия, киллеру, которого заказчик подыскивал в уголовных кругах и среди бывших военных, он обещал заплатить 8 тысяч долларов.

В итоге он обратился к 66-летнему жителю Бахмута, а тот предложил выполнить "работу" жителю Константиновки за 6 тысяч долларов.

Предполагалось, что 59-летний бизнесмен должен был погибнуть от взрыва гранаты в собственном продуктовом магазине, а от исполнителя требовали убедиться в смерти и в случае необходимости добить жертву из пистолета.

17 сентября сотрудники СБУ организовали инсценировку преступления, а заказчика и посредника задержали во время передачи 400 долларов и 117,7 тысяч гривен.

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудники Государственного бюро расследований предотвратили заказное убийство гражданина США.