Сотрудники ГБР предупредили заказное убийство гражданина США. Фото и видео

Работники Государственного бюро расследований предупредили заказное убийство гражданина Соединенных Штатов Америки. Организатор преступления, имеющий двойное гражданство Украины и США, и его сообщника задержали.

Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства. Они же указали, что разоблачение преступников произошло благодаря содействию Посольства США в Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Предварительно известно, что подозреваемый решил заказать физическое устранение американца в связи с личными мотивами. Преступление должно было произойти на территории США, в штате Мэриленд, но через своего знакомого заказчик преступления нашел исполнителя из Украины.

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Стоимость жизни американского гражданина подозреваемый оценил в 45 тыс. долларов США. Согласно "договору" с киллером, тот должен был устранить оппонента до 9 августа, поскольку именно до этой даты задержанный планировал оставаться в Украине и это будет гарантией его алиби.

Оплата "услуги" исполнителя проходила в два этапа. Первый транш в 20 тысяч он передал исполнителю сразу, а остаток в 25 тысяч должен был заплатить непосредственно после убийства и фотографий, которые бы это подтвердили.

Правоохранители, разузнав о готовящемся преступлении, сделали имитацию убийства иностранца и сделали постановочные фото. Заказчик и его соучастник были задержаны в момент передачи "чемодана" с деньгами.

Согласно инкриминируемым статьям, подозреваемым грозит от 10 лет до пожизненного лишения свободы.

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