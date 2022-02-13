На Донетчине посиделки в кафе закончились смертельной стрельбой

Два человека погибли и еще столько же получили ранения в результате стрельбы 13 февраля в кафе, расположенном в селе Гранитное Волновахского района Донецкой области. Злоумышленников уже задержали.

ЧП произошло около 00:45 воскресенья. Об этом информирует пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Предварительно, неизвестные открыли стрельбу из-за конфликта между посетителями. Один человек от полученных травм погиб на месте, еще одна – в больнице. Двоих пострадавших госпитализировали медики.

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На месте происшествия работали бойцы специального подразделения КОРД и следственно-оперативная группа полиции Волновахи.

Правоохранители задержали двоих мужчин. Были изъяты вещественные доказательства, в том числе оружие.

По факту стрельбы в кафе зарегистрировано производство по нескольким статьям, в частности:

ч. 2 п. 1,7 ст. 115 (Умышленное убийство двух или более лиц по хулиганским мотивам);

ч. 3 ст. 15, ч. 2 п. 1,7 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство);

ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса.

В деле идет расследование. Следственные действия проходят под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

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