В центре Херсона стреляли в мужчину: одного из злоумышленников задержали

В Херсоне группа из пяти человек избила 50-летнего местного жителя, кроме того, в него несколько раз выстрелили. Инцидент произошел около одного из развлекательных заведений.

Один из злоумышленников, 44-летний мужчина, уже задержан, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Херсонской области. Стрельба произошла на улице Соборной вечером в среду, 9 февраля.

К правоохранителям обратился житель Херсона и сообщил о драке и стрельбе возле одного из заведений города. Он рассказал, что в мужчину выстрелили несколько раз, после чего злоумышленники сели в машину и уехали в неизвестном направлении.

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Полиция ввела в городе операцию Сирена, рассказал Андрей Коршун, заместитель начальника Херсонского райуправления полиции. Одного из подозреваемых задержали по месту жительства, а других разыскивают.

Они, как и раненый, ранее попадали в поле зрения полицейских, сообщили в пресс-службе. По данным медиков, у пострадавшего диагностировали многочисленные ушибы тела и несколько ранений, характерных после применения травматического огнестрельного оружия.

Уголовное производство начато по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство". Правоохранители отметили, что будут выяснять все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве у обменника криптовалюты произошла стрельба. В результате происшествия были ранены двое человек. Правоохранители задержали 14 человек.