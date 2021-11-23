На Донбассе получил ранение украинский защитник: бойцы ООС ответили врагу на обстрелы

На Донбассе, в зоне проведения Операции Объединенных сил, во вторник, 23 ноября, оккупанты ранили украинского защитника. Воин Вооруженных сил находится в больнице.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба ООС в Facebook. Как уточнили в сообщении, в настоящее время состояние здоровья военнослужащего – удовлетворительное. Он получил медицинскую помощь, после чего был эвакуирован в больницу.

В штабе подчеркнули: военные ВСУ открывали огонь в ответ, после чего противник был вынужден прекратить обстрелы.

Всего российско-оккупационные войска с начала суток, 23 ноября, трижды нарушали режим прекращения огня.

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В частности, они стреляли:

в направлении Зайцевого – из станковых противотанковых гранатометов;

возле Верхнеторецкого – из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

в сторону Шумов – из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним: накануне, 22 ноября, оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Трижды противник использовал вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Ранения получили двое украинских военнослужащих. Состояние одного – удовлетворительное, а второй находится в тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в администрации американского президента Джо Байдена рассматривают вопрос о дополнительной военной помощи для Украины. Его начали обсуждать в США после сообщений о стягивании российских военных и техники к границе с Украиной.