ОБСЕ сообщила о стягивании боевиками тяжелого вооружения к линии разграничения

Совместная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала на временно оккупированных районах Донетчины 57 единиц вооружения наемников РФ. Оно размещалось за выделенными зонами хранения на полигонах, неподконтрольных правительству Украины.

Об этом говорится в ежедневном отчете миссии №161/2021. Документ 13 июля был опубликован на сайте СММ ОБСЕ.

Согласно отчету, наблюдатели также обнаружили на оккупированных районах в Донецкой области три гаубицы, которые были размещены с нарушением линий отвода.

А на блокпосту поддерживаемых Россией вооруженных формирований было зафиксировано, как боевик руководил полетом беспилотного летательного аппарата – квадрокоптера белого цвета, который не принадлежал СММ.

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Событие состоялось в 1,5 километра к юго-западу от Молодежного и примерно в 15 метрах к юго-западу от места, где находился патруль миссии.

"Решение ТКГ о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года предусматривают запрет на использование любых видов летательных аппаратов", – напомнили в ОБСЕ.

Ранее миссия ОБСЕ показала фото жилого дома в селе Водяное на Донетчине, который пострадал от обстрела российскими наемниками. Это случилось 1 июля, во время удара враг привел просроченные боеприпасы РФ к САУ 2Б16 "Нона-СВК" (производство России). Такой самоходной артиллерийской установки нет на вооружении ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, появилась информация о возможном выходе из Трехсторонней контактной группы по Донбассу спецпредставителя главы ОБСЕ Хайди Грау. Женщина занимала эту должность с декабря 2019 года.