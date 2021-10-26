На Донбассе подорвался украинский военный, еще один получил ранение – штаб ООС

За минувшие сутки, 25 октября, российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили "перемирие", обстреливая позиции украинских военных. Под вражескими обстрелами один боец ВСУ получил огнестрельное ранение, еще один воин был ранен в результате подрыва на вражеском неизвестном взрывном устройстве.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС. После получения ранений воинов госпитализировали, состояние здоровья – удовлетворительное.

Оккупанты вели огонь в районе населенных пунктов Каменка, Пески и Золотое-4. Против украинских защитников враг применял запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

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К тому же на Луганщине враг запускал беспилотник типа "Орлан-10" с пересечением линии столкновения.

С начала текущих суток, 26 октября, враг провел один обстрел с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Российские оккупанты применяли артиллерию калибра 122 мм.

В ответ на обстрелы врага бойцы ВСУ открывали ответный огонь.

24 октября российские оккупационные войска четыре раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применяя запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

23 октября, российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе. Вследствие действий противника двое украинских защитников были ранены.

Оккупационные войска РФ стянули на полигон в районе Миусинска Луганской области 18 боевых бронемашин, 10 танков, 15 прицепных и 9 самоходных гаубиц, а также 6 РСЗО (реактивная система залпового огня). Таким образом, число зафиксированных ОБСЕ нарушений со стороны оккупантов в течение суток увеличилось с 18 до 58.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что Украину ждут несколько тяжелых месяцев из-за пролонгации закона об отдельных районах Донецкой и Луганской областей. У России нет желания закончить войну на Донбассе.