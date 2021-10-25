Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из минометов и гранатометов – штаб ООС
За прошедшие сутки, 24 октября, российские оккупационные войска четыре раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применяя запрещенное минскими соглашениями вооружение. Потерь среди украинских военных нет.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. Против наших защитников оккупанты применяли минометы калибра 120 мм, автоматические станковые гранатометы, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Огонь велся в районе населенных пунктов Каменка, Светлодарск, Травневое и Новоселовка Вторая.
На обстрелы врага украинцы бойцы открывали огонь в ответ.
С начала текущих суток, 25 октября, оккупанты новых обстрелов не вели.
Офицер Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим в Twitter сообщил, что потери врага 24 октября составили 4 человека, небоевые:
Безвозвратные (200) – 1 (9 омсп 1АК, неосторожное обращение с оружием);
Санитарные (300) – 3 (1- 100 омсбр 1 АК, личная неосторожность, 1 –
оабр 1 АК, 1 - 4 омсбр 2 АК, неосторожное обращение с оружием).
По уточненным данным потери врага 23 октября дополнительно составили 4 человека: безвозвратные (200) – 4 (1 омсбр 1 АК, небоевые, неисключительной в результате подрыва на НВП).
Как сообщал OBOZREVATEL, 23 октября российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе. Вследствие действий противника двое украинских защитников были ранены.