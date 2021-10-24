На Донбассе оккупанты ранили двух воинов ВСУ и получили ответ

За прошедшие сутки, 23 октября, российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе. Один раз враг применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Вследствие действий противника двое украинских защитников были ранены. Пострадавших госпитализировали в больницу, состояние их здоровья в настоящее время удовлетворительное, сообщили на странице штаба ООС в Facebook.

Где были зафиксированы обстрелы позиций ВСУ:

Неподалеку от Новозвановки – из минометов калибра 120 мм.

В направлении Новогригорьевки – из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Видео дня

Воины Вооруженных сил Украины открывали огонь в ответ на действия наемников РФ, чем заставили их прекратить огневую активность. Для этого украинцы применяли разрешенные виды оружия.

"Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению", – отметили в штабе.

Добавим, что по состоянию на 7 часов утра воскресенья, 24 октября, новых обстрелов на Донбассе не зафиксировано.

Как сообщил в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан, за минувшие сутки наемники России понесли потери. Двое из них погибли, обстоятельства случившегося уточняются.

Напомним, ранее на заседании СНБО октября утвердили План обороны Украины. Документ является секретным и определяет, как наша страна будет действовать в условиях полномасштабной войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, вчера украинские бойцы получили осколочные ранения. Им оказали первую медицинскую помощь на месте происшествия.