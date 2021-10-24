На Донбассе оккупанты ранили двух воинов ВСУ и получили ответ

София Закревская
София Закревская
Расследования
2 минуты
1,8 т.
На Донбассе оккупанты ранили двух воинов ВСУ и получили ответ

За прошедшие сутки, 23 октября, российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе. Один раз враг применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Вследствие действий противника двое украинских защитников были ранены. Пострадавших госпитализировали в больницу, состояние их здоровья в настоящее время удовлетворительное, сообщили на странице штаба ООС в Facebook.

Где были зафиксированы обстрелы позиций ВСУ:

  • Неподалеку от Новозвановки – из минометов калибра 120 мм.

  • В направлении Новогригорьевки – из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Видео дня
Новозвановка и Новогригорьевка.

Воины Вооруженных сил Украины открывали огонь в ответ на действия наемников РФ, чем заставили их прекратить огневую активность. Для этого украинцы применяли разрешенные виды оружия.

"Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению", – отметили в штабе.

Добавим, что по состоянию на 7 часов утра воскресенья, 24 октября, новых обстрелов на Донбассе не зафиксировано.

Как сообщил в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан, за минувшие сутки наемники России понесли потери. Двое из них погибли, обстоятельства случившегося уточняются.

Скриншот поста Анатолия Штефана в Telegram.

Напомним, ранее на заседании СНБО октября утвердили План обороны Украины. Документ является секретным и определяет, как наша страна будет действовать в условиях полномасштабной войны.

Скриншот поста штаба ООС в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, вчера украинские бойцы получили осколочные ранения. Им оказали первую медицинскую помощь на месте происшествия.

УкраинаОперация Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтВойна на ДонбассеНовости ДонбассаРоссия - страна-агрессорДонбассООСВооруженные силы Украины