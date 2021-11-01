Оккупанты применили на Донбассе запрещенное оружие, пострадал украинский военный – штаб ООС

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска на Донбассе 14 раз нарушили режим "тишины" применяя против подразделений украинских Объединенных сил запрещенное Минскими договоренностями вооружение. В результате действий врага один защитник получил боевую травму.

Воина оперативно доставили в медучреждение, состояние его здоровья удовлетворительное. О ситуации на линии разграничения сообщил штаб ООС в Facebook.

По данным военных, оккупанты 31 октября вели погонь в сторону позиций ВСУ:

возле Луганского и Майорска – из гранатометов разных систем;

в районе Новоалександровки – из крупнокалиберных пулеметов;

дважды вблизи Светлодарска – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

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недалеко от Марьинки и Шумов – из минометов калибра 82 мм;

в сторону Золотого-4 – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов;

дважды возле Новолуганского – из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия;

вблизи Зайцево – из станковых противотанковых гранатометов;

в районе Новотошкивского – с автоматических станковых гранатометов.

К тому же, в Луганской области украинские воины зафиксировали пересечение линии столкновения вражеским беспилотником типа "Орлан-10". На провокации оккупантов ВСУ открывали ответный огонь, используя разрешенное вооружение, и заставили их прекратить обстрелы.

Отмечается, что на утро понедельника, 1 ноября, на Донбассе нарушения режима прекращения огня со стороны врага не зафиксированы. Подразделения Объединенных сил держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним: в октябре 2021 года в боях на Донбассе Украина потеряла двух защитников – 51-летнего Георгия Халикова из 93-й ОМБр и 36-летнего Виктора Рачугина из 17 ОТБр. Подробнее об историях погибших Героев читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ветеран АТО, волонтер фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук рассказал о цели применения турецких ударных БПЛА Bayraktar на Донбассе. По его словам, эти беспилотники деморализовали российских оккупантов.