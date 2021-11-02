Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб украинский военный – штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации утром 2 ноября из стрелкового оружия атаковали позиции Вооруженных сил Украины возле Павлополя Волновахского района Донецкой области. В результате действий врага один защитник получил несовместимое с жизнью ранение.

Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил на Facebook-странице. Командование и личный состав ОС выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего за страну героя.

Отмечается, что за прошедшие сутки оккупанты 11 раз нарушали режим прекращения огня, к тому же дважды с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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В частности, в течение 1 ноября противник вел огонь в сторону позиций ВСУ:

восемь раз вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов разных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Светлодарска и Водяного , что на Приазовье – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

возле Авдеевки – из минометов калибра 82 мм.

На вооруженные провокации украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное вооружение, и заставили врага прекратить огневую активность.

Защитники Украины контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре война на Донбассе забрала двух защитников Украины – 51-летнего Георгия Халикова из 93-й ОМБр и 36-летнего Виктора Рачугина из 17 ОТБр. Подробнее об историях погибших Героев читайте в материале.