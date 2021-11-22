На Донбассе оккупанты ранили украинского воина: что известно о его состоянии

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрелов российско-оккупационных войск был ранен украинский военнослужащий. Он попал в больницу.

Об этом сообщили в штабе ООС в Facebook. Инцидент произошел в понедельник, 22 ноября. Состояние здоровья украинского защитника – удовлетворительное.

В вечерней сводке штаба также отмечено, что оккупанты на Донбассе четырежды нарушили режим прекращения огня. Один раз они применяли вооружение, что запрещено Минскими договоренностями.

В частности, они стреляли:

в направлении Попасной – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

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в сторону Причепиловки дважды применяли гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие;

в районе Лебединского вели огонь из минометов калибра 120 мм;

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Напомним: за прошедшие сутки, 21 ноября, оккупанты на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Противник использовал минометы, противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Как сообщал OBOZREVATEL, наемники России продолжают мешать работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе и угрожать наблюдателям. 19 ноября представители вооруженных формирований не пропустили их на территорию временно оккупированной Старомихайловки в 15 км от Донецка.