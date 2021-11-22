Оккупанты применили запрещенное оружие на Донбассе, ВСУ подавили огонь – штаб ООС

В течение 21 ноября оккупанты на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Противник использовал минометы, противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Как сообщает штаб Операции объединенных сил, российско-оккупационные войска стреляли в сторону населенных пунктов Попасная и Катериновка. За прошедшие сутки потерь среди украинских военных нет.

В ответ на провокации врага ВСУ открывали огонь без применения запрещенного оружия. Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра 22 ноября обстрелов на Донбассе не зафиксировано.

В свою очередь офицер Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим в Twitter рассказал, что за 21 ноября было уничтожено два врага. Еще два оккупанта пострадали в результате подрыва на НВП.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский посмертно наградил орденом "За мужество" II степени старшего солдата Уберта Мрачковского. 19 ноября украинский защитник погиб на Донбассе в результате обстрела российских оккупантов.